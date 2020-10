Sanna Marin e il servizio fotografico osè: impazza l’hashtag #ImwithSanna (Di venerdì 16 ottobre 2020) La leader trentaquattrenne finlandese ha posato in un servizio fotografico per il magazine Trendi, una rivista al femminile. Se la scelta dell’abito della protagonista della foto è stato giudicato audace dall’opposizione, i suoi sostenitori hanno generato un hashtag che sta diventando virale. La fotografia incriminata Sanna Marin, la premier più giovane al mondo, è stata al centro delle polemiche a causa di alcune foto nelle quali indossava degli abiti, giudicati da molti, non proprio istituzionali. Infatti, la trentaquattrenne ha posato per una rivista patinata indossando un blazer scollato. Un decolté leggermente più profondo dello standard che lascia trasparire un lembo di pelle all’altezza dello sterno. Outfit scelto per un’occasione tutt’altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) La leader trentaquattrenne finlandese ha posato in unper il magazine Trendi, una rivista al femminile. Se la scelta dell’abito della protagonista della foto è stato giudicato audace dall’opposizione, i suoi sostenitori hanno generato un hashtag che sta diventando virale. La fotografia incriminata, la premier più giovane al mondo, è stata al centro delle polemiche a causa di alcune foto nelle quali indossava degli abiti, giudicati da molti, non proprio istituzionali. Infatti, la trentaquattrenne ha posato per una rivista patinata indossando un blazer scollato. Un decolté leggermente più profondo dello standard che lascia trasparire un lembo di pelle all’altezza dello sterno. Outfit scelto per un’occasione tutt’altro ...

