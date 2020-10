Sanchez ha recuperato, andrà in panchina nel derby (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto a posto per Alexis Sanchez. Il cileno ha recuperato la condizione fisica dopo l’affaticamento muscolare rimediato in Nazionale. L’attaccante dell’Inter potrà perciò prendere parte al derby con il Milan, partendo dalla panchina. Foto: Instagram personale L'articolo Sanchez ha recuperato, andrà in panchina nel derby proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto a posto per Alexis. Il cileno hala condizione fisica dopo l’affaticamento muscolare rimediato in Nazionale. L’attaccante dell’Inter potrà perciò prendere parte alcon il Milan, partendo dalla. Foto: Instagram personale L'articoloha, andrà innelproviene da Alfredo Pedullà.

