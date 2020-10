Samsung Galaxy M21 recensione | tanta autonomia ma anche diversi limiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020)M21 è uno smartphone di fascia medio-bassa, che si pone come alternativa più economica rispetto alM31, con cui infatti condivide gran parte delle caratteristiche tecniche, fatta eccezione per alcuni elementi che giustificano il prezzo di vendita inferiore, ma che forse ne penalizzano in partela valutazione. M21 arriva in Italia a un prezzo di 229 euro nella sola configurazione che prevede 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. Una cifra che lo pone in concorrenza con tantissimi dispositivi altrettanto validi che si inseriscono nella stessa fascia di prezzo, che non gli renderanno di certo vita facile. Come detto, la maggior parte delle caratteristiche sono mutuate dalM31. A fare la differenza ci sono la RAM, che nel fratello maggiore ...