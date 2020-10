Salerno scarico di rifiuti industriali nel Sarno: sequestrate quattro aziende (Di venerdì 16 ottobre 2020) I carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno sequestrato quattro aziende operanti nel settore della metallurgia pesante e dell’attività conserviera, ubicate nei Comuni di Striano (Napoli), Pagani e Scafati (Salerno). I rappresentanti legali delle società sono ritenuti responsabili, tutti, dei reati di scarico abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti speciali pericolosi e, in un caso, anche del reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione. In particolare, un l’azienda di conserve alimentari Sapori di Corbara di Pagani, da 17 dipendenti, avrebbe scaricato delle acque reflue industriali provenienti dall’attività di lavorazione senza autorizzazione nel fiume Sarno. La ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) I carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno sequestratooperanti nel settore della metallurgia pesante e dell’attività conserviera, ubicate nei Comuni di Striano (Napoli), Pagani e Scafati (). I rappresentanti legali delle società sono ritenuti responsabili, tutti, dei reati diabusivo di reflui, abbandono dispeciali pericolosi e, in un caso, anche del reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione. In particolare, un l’azienda di conserve alimentari Sapori di Corbara di Pagani, da 17 dipendenti, avrebbe scaricato delle acque reflueprovenienti dall’attività di lavorazione senza autorizzazione nel fiume. La ...

I carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno sequestrato quattro aziende operanti nel settore della metallurgia pesante e dell'attività conserviera, ubicate ...

StampaLiquami nel Sarno, chiuse quattro aziende tra Pagani, Scafati e Striano. A scoprire quanto stava accadendo sono stati i Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli che han ...

I carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno sequestrato quattro aziende operanti nel settore della metallurgia pesante e dell'attività conserviera, ubicate nei Comuni di Striano (Napoli), Pagani e Scafati (Salerno).