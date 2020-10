Roma, truffa dello specchietto, attenzione alla nuova “variante”: ecco come agiscono i malvienti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Hanno tentato di mettere a segno una variante della cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un ragazzo Romano di 26 anni in largo Maresciallo Diaz ma l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio li ha smascherati. Leggi anche: Tiburtina. Prima la truffa dello specchietto, poi la rapina a mano armata: arrestato 29enne La variante della truffa con lo specchietto: fermati due cugini Due cugini, lui 32enne e lei 39enne, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati così denunciati per tentata truffa in concorso. Il ragazzo a bordo della sua auto Fiat Panda, la scorsa notte, stava rientrando a casa, quando è stato avvicinato dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Hanno tentato di mettere a segno una variante della cosiddettaai danni di un ragazzono di 26 anni in largo Maresciallo Diaz ma l’intervento dei Carabinieri della Stazione diPonte Milvio li ha smascherati. Leggi anche: Tiburtina. Prima la, poi la rapina a mano armata: arrestato 29enne La variante dellacon lo: fermati due cugini Due cugini, lui 32enne e lei 39enne, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati così denunciati per tentatain concorso. Il ragazzo a bordo della sua auto Fiat Panda, la scorsa notte, stava rientrando a casa, quando è stato avvicinato dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma truffa Roma, la truffa dei tamponi falsi: sotto accusa un’infermiera che rischia il licenziamento Corriere della Sera Il ladro di cardellini

Regia di Carlo Luglio. Con Nando Paone, Pino Mauro, Ernesto Mahieux, Gigi De Luca, Viviana Cangiano, Lino Musella, Giovanni Ludeno, Tonino Taiuti. Genere Drammatico - Italia, 2020. Durata 90 minuti ci ...

Tor di Valle, l'ultima truffa: debiti cancellati sui terreni

In atto una controversia legale sui terreni dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. Giorno in cui il tribunale stabilirà se i vecchi proprietari, Gaetano e Umberto Papalia, hanno realizzato una ba ...

