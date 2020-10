Roma, Smalling salta la sfida contro il Benevento: distorsione al ginocchio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chris Smalling ha riportato una lieve distorsione al ginocchio. L’As Roma dovrà quindi rinunciare al difensore inglese nella sfida casalinga contro il Benevento di Pippo Inzaghi, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20.45 e valida per la quarta giornata della Serie A 2020/2021. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chrisha riportato una lieveal. L’Asdovrà quindi rinunciare al difensore inglese nellacasalingaildi Pippo Inzaghi, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20.45 e valida per la quarta giornata della Serie A 2020/2021.

