Roma | la soluzione del M5S al caos autobus | “Chi può si sposti a piedi o in bicicletta”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Se la curva dei contagi continua a salire, anche nella Regione Lazio non escludono un lockdown bis, anzi. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è d’accordo col virologo Andrea Crisanti, l’ideatore del modello Veneto: un nuovo lockdown a ridosso di Natale, per l’assessore di Zingaretti, “è nell’ordine delle cose, se la curva sale ancora – spiega al Messaggero – sono ragionamenti di buon senso. Speriamo che la stretta sulle mascherine, che nel Lazio è iniziata prima, il 2 ottobre, produca effetti. Lo scopriremo da qui a 14 giorni”. Nel frattempo, ail settore dei trasporti pubblici non sembra aver tenuto il passo dell’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus. Le corse non sono state aumentate e questo provoca diversi disagi ai passeggeri: rispettare la distanza ...

"Io sono uno di quelli che difendono la scuola in presenza: la scola è socialità, però se c'è il virus hai anche genitori che sono preoccupati del possibile contagio", ha detto Bonaccini, per il quale ...Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l'emergenza Covid e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina della Cattolica di Roma ... in blocco non ...