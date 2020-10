Roma | infortunio Smalling | il difensore inglese salta la sfida contro il Benevento? I dettagli

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Brutte notizie per la. Chrisha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro e la convocazione per lailsembra essere più complicata.Il calciatore in giornata svolgerà un lavoro individuale e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente fino a domenica, per valutare la sua effettiva convocazione in vista del match di domenica sera.VIDEO: “Dzeko miglior capitano possibile. Voglio imparare l’italiano, vi spiego perché”Ilè approdato allaallo scoccare del gong che ha determinato la fine della sessione estiva di calciomercato. Dopo il giallo relativo alle tempistiche ...

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca lo ha aspettato per tutto il mercato e con ogni probabilità dovrà rimandare ancora la convocazione del difensore inglese, che ha riportato u ...Difficile che venga convocato per il match contro il Benevento. Non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca in vista del prossimo impegno della sua Roma contro il Benevento. Subito ko il difensore in ...