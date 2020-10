Roberta Capua piange per la mamma allo specchio di Oggi è un altro giorno (Foto) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dal divano allo specchio Roberta Capua a Oggi è un altro giorno si è emozionata e ha emozionato guardando le Foto della sua mamma, parlando di lei. Era ingenua quando ha vinto Miss Italia e poi la vita, il lavoro, il mondo della moda le ha mostrato la verità. Da sempre ha cercato di dare il meglio e di essere ogni giorno migliore, come le ha sempre detto il padre ma che l’ha lasciata libera di andare a vivere da sola a 18 anni a Milano. Non è stato semplice per Roberta Capua perché negli anni ’80 a Milano si sentiva dire tutti i giorni “terrona”. Racconta che una volta era in Germania per una sfilata, da poco eletta Miss Italia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dal divanoè unsi è emozionata e ha emozionato guardando ledella sua, parlando di lei. Era ingenua quando ha vinto Miss Italia e poi la vita, il lavoro, il mondo della moda le ha mostrato la verità. Da sempre ha cercato di dare il meglio e di essere ognimigliore, come le ha sempre detto il padre ma che l’ha lasciata libera di andare a vivere da sola a 18 anni a Milano. Non è stato semplice perperché negli anni ’80 a Milano si sentiva dire tutti i giorni “terrona”. Racconta che una volta era in Germania per una sfilata, da poco eletta Miss Italia ...

