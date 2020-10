«Ritorno al crimine» | il ritorno di Gassmann | Giallini | Leo e Tognazzi | tra risate e colpi di scena

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tremate, tremate, i viaggiatori nel tempo son tornati. Dopo il grande successo di Non ci resta che il crimine, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi tornano al cinema in Ritorno al crimine, il secondo capitolo della saga diretta da Massimiliano Bruno che sbarca in sala il 29 ottobre. Tra risate, colpi di scena e azione, Sabastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco si ritrovano ancora una volta catapultati in un’avventura tutta da vivere.