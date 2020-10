Rino Gaetano | quell’incidente stradale che gli costò la vita

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A quasi 40 anni dalla tragica scomparsa, ripercorriamo la dinamica dell’incidente che è costata la, uno degli artisti italiani più amati di sempre Fonte Facebook – Rockrolnon ha bisogno di presentazioni. Gli italiani di ogni generazione conoscono le sue canzoni più celebri e nonostante il passare degli anni continuano a ricordarlo attraverso eventi e cover band in suo onore. In particolar modo sono stati i giovani a riportarlo in auge negli anni 2000, facendolo diventare “immortale”. D’altronde l’artista originario della Calabria con il suo stile decisamente innovativo per i tempi ha fatto la storia della musica. Da “Gianna” proposta al Festival di Sanremo nel 1978 passando per Aida, A ...