Rifiuti, traffico e scuola temi più dibattuti nei consigli comunali (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rifiuti, traffico, scuola: questi i temi più dibattuti nei consigli comunali italiani. E' quanto emerge da un'indagine presentata nell'ambito degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica da Cedat85, azienda attiva nella produzione di soluzioni di riconoscimento e trasformazione della voce in testo. Con la soluzione Digital4Democracy (D4D), Cedat85 consente a oltre 200 Comuni italiani di trasmettere in streaming il consiglio comunale, verbalizzare automaticamente la seduta, indicizzare e archiviare in tempo reale i contenuti di quanto discusso in assemblea. L'indagine di Cedat85 ha analizzato le sedute di circa un centinaio di Comuni italiani che utilizzano Digital4Democracy, individuando gli argomenti al centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –: questi ipiùneiitaliani. E' quanto emerge da un'indagine presentata nell'ambito degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica da Cedat85, azienda attiva nella produzione di soluzioni di riconoscimento e trasformazione della voce in testo. Con la soluzione Digital4Democracy (D4D), Cedat85 consente a oltre 200 Comuni italiani di trasmettere in streaming ilo comunale, verbalizzare automaticamente la seduta, indicizzare e archiviare in tempo reale i contenuti di quanto discusso in assemblea. L'indagine di Cedat85 ha analizzato le sedute di circa un centinaio di Comuni italiani che utilizzano Digital4Democracy, individuando gli argomenti al centro ...

CorriereCitta : Rifiuti, traffico e scuola temi più dibattuti nei consigli comunali - VittoriaColonn2 : @inblueblood. Maxi traffico illecito di rifiuti in Lombardia, blitz della finanza: 14 arresti… - civilttammente : @ireckless0 'La Lombardia è la prima regione per incendi dolosi di rifiuti, superando la Campania, primeggiando anc… - DirdiCronaca : RT @DirdiCronaca: #ProvinciaCronaca Operazione 'Efesto 2' dei Carabinieri Forestali e della Finanza, 61 indagati per traffico illecito di r… - guglielmoenrico : @VittorioSgarbi @Adnkronos @stampasgarbi Professore lo slogan e' buono va benissimo, dica chiaramente come intende… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti traffico Rifiuti, traffico e scuola temi più dibattuti nei consigli comunali Il Tempo Rifiuti, traffico e scuola temi più dibattuti nei consigli comunali

ROMA (ITALPRESS) – Rifiuti, traffico, scuola: questi i temi più dibattuti nei consigli comunali italiani. E’ quanto emerge da un’indagine presentata nell’ambito degli Stati Generali della nuova ...

"Costruiamo impianti per i rifiuti di Genova e paghiamo ogni anno due milioni e mezzo di più"

Totale: per pari quantità di rifiuti pagheremo ogni anno 2 milioni e mezzo di euro più dei contribuenti genovesi. Ovviamente a carico nostro i rischi di inquinamento dell’aria e dell’acqua di Fornola, ...

ROMA (ITALPRESS) – Rifiuti, traffico, scuola: questi i temi più dibattuti nei consigli comunali italiani. E’ quanto emerge da un’indagine presentata nell’ambito degli Stati Generali della nuova ...Totale: per pari quantità di rifiuti pagheremo ogni anno 2 milioni e mezzo di euro più dei contribuenti genovesi. Ovviamente a carico nostro i rischi di inquinamento dell’aria e dell’acqua di Fornola, ...