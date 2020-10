Ricciardi | «Attività non essenziali come le palestre chiuse e scuole aperte»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) «Occorre potenziare lo smartworking, da attuare sempre ove possibile, e tenerele, chiudendo le attività none circoli»: questa è l’opinione di Walter, consigliere del ministro della Salute e ordinario di Igiene generale applicata presso la Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica di Roma. Vista l’impennata di nuovi casi in Italia è assolutamente necessario correre ai ripari ma bisognerebbe dare precedenza allea discapito delle. All’indomani della decisione di De Luca di fermare fino a fine ottobre l’attività scolastica in presenza – contestata anche da Conte – anche...