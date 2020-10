Repubblica Ceca, irruzione della polizia nella Federcalcio: si indaga su partite truccate (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Federazione calcistica della Repubblica Ceca, nella giornata odierna, ha ricevuto un’irruzione della polizia locale nell’ambito di un’indagine su corruzione e partite truccate che ha preso di mira 20 persone. Secondo un procuratore di Praga, sedici soggetti sono sospettati di aver accettato tangenti, altri tre sono sospettati di aver pagato una tangente e una persona è sospettata di appropriazione indebita e sia di pagamento che di accettazione di tangenti; nessuno di loro è stato identificato. La Federazione calcistica ha fatto sapere che sta collaborando con gli investigatori. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Federazione calcisticagiornata odierna, ha ricevuto un’locale nell’ambito di un’indagine su corruzione eche ha preso di mira 20 persone. Secondo un procuratore di Praga, sedici soggetti sono sospettati di aver accettato tangenti, altri tre sono sospettati di aver pagato una tangente e una persona è sospettata di appropriazione indebita e sia di pagamento che di accettazione di tangenti; nessuno di loro è stato identificato. La Federazione calcistica ha fatto sapere che sta collaborando con gli investigatori.

La Federazione calcistica della Repubblica Ceca, nella giornata odierna, ha ricevuto un’irruzione della polizia locale nell’ambito di un’indagine su corruzione e partite truccate che ha preso di mira ...

