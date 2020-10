Registrato incredibile cratere in russia VIDEO

Leggi su virali.video

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci sono scoperte che sanno realmente lasciarci senza fiato. Per esempio: sapete che da sei anni a questa parte, in Siberia, nella sola Siberia russa, abbiamo scoperto ben 17 crateri? Si tratta dei resti delle pingos, sapete cosa sono? Le colline che si formano per via dell’alta pressione dei gas nelle camere sotterranee, a condizioni di permafrost, uno strato di suolo che rimane congelato per sempre, a qualsiasi condizione atmosferica. credit: Facebook/Natai Zubareva Ecco, quando la tensione finisce per superare le 12 atmosfere, una forte corrente rompe lo strato di terra e di ghiaccio, che pareva, fino a poco prima, essere infrangibile. A questo punto, il buco che va a formarsi per via della grande tensione scava per centinaia di metri, lasciando che si formi un imbuto rotondo in posizione sulla collina. Ilappena scoperto, quindi, rimane in perfette ...