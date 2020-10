Regina Elisabetta, incredibile rivelazione: “Viaggia con sangue e alcolici” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionali, lo sa bene la Regina Elisabetta che ha destato di recente interesse per via di alcuni aneddoti riguardanti il suo modo di viaggiare. Ecco di cosa si tratta. La Regina Elisabetta viaggia con gli alcolici in valigia In seguito all’emergenza coronavirus abbiamo … L'articolo Regina Elisabetta, incredibile rivelazione: “Viaggia con sangue e alcolici” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionali, lo sa bene lache ha destato di recente interesse per via di alcuni aneddoti riguardanti il suo modo di viaggiare. Ecco di cosa si tratta. Laviaggia con gli alcolici in valigia In seguito all’emergenza coronavirus abbiamo … L'articolo: “Viaggia cone alcolici” proviene da www.meteoweek.com.

Cesare6677 : RT @4everAnnina: La Regina appare in pubblico dopo 7 mesi. Ma non indossa la #mascherina - - jobwithinternet : RT @4everAnnina: La Regina appare in pubblico dopo 7 mesi. Ma non indossa la #mascherina - - rrico_e : RT @4everAnnina: La Regina appare in pubblico dopo 7 mesi. Ma non indossa la #mascherina - - Kor_One_ : RT @4everAnnina: La Regina appare in pubblico dopo 7 mesi. Ma non indossa la #mascherina - -