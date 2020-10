Reggia di Caserta | apertura straordinaria del “Teatro di Corte” | tutte le info

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– I prossimi 22, 23 e 24 ottobre, alladi, sarà possibile visitare il Teatro di Corte dalle 9.30 alle 18.30. In considerazione della dimensione degli ambienti, nel rispetto delle misure anti Covid, l’accesso sarà consentito a gruppi di massimo 5 persone in base a turni di circa 15 minuti. Sarà permesso un breve stazionamento sul palco reale e in platea. L’attesa del proprio turno avverrà nel cortile adiacente all’ingresso del Teatro di Corte. Durante tutta la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. Non è consentito toccare opere, arredi e suppellettili. La visita al Teatro di Corte è inclusa nel titolo di accesso al percorso museale degli Appartamenti ...