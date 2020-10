Recovery Fund, trattativa congelata: fondi per l’Italia forse ad inizio 2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il negoziato sul budget europeo tra Parlamento e Consiglio non si sblocca. «Ci mandano in terapia intensiva» titola ‘Dagospia’. Ed effettivamente la trattativa sul dossier del Recovery Fund resta lì, come sospesa in un limbo, noncurante di ritardi e richieste. Ferma allo stesso punto, congelata. Ieri, giovedì 15 ottobre 2020, al vertice a Bruxelles il presidente dell’Europarlamento David Sassoli ha cercato di sollecitare i leader dei Paesi membri a trovare un accordo, chiedendo 39 miliardi in più per finanziare i principali programmi del bilancio. Ma il suo tentativo di «buttare la palla al centro» non è servito: subito è arrivato impetuoso il no della Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trovato il sostegno degli altri capi di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il negoziato sul budget europeo tra Parlamento e Consiglio non si sblocca. «Ci mandano in terapia intensiva» titola ‘Dagospia’. Ed effettivamente lasul dossier delresta lì, come sospesa in un limbo, noncurante di ritardi e richieste. Ferma allo stesso punto,. Ieri, giovedì 15 ottobre 2020, al vertice a Bruxelles il presidente dell’Europarlamento David Sassoli ha cercato di sollecitare i leader dei Paesi membri a trovare un accordo, chiedendo 39 miliardi in più per finanziare i principali programmi del bilancio. Ma il suo tentativo di «buttare la palla al centro» non è servito: subito è arrivato impetuoso il no della Cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha trovato il sostegno degli altri capi di ...

