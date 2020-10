Recovery Fund, Ferrari “Occasione da non perdere per gli investimenti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – I fondi Next Generation EU, che ammontano a circa 209 miliardi di euro, rappresentano “una incredibile occasione, da cogliere con interventi, misure e progetti che realmente possano riattivare l'economia del nostro paese”. Lo scrive in un intervento sul Corriere della Sera Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance del gruppo Webuild.“In questo senso il Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale ribadisce l'importanza degli investimenti pubblici per la ripresa post-Covid, da rilanciare però con un approccio manageriale, che sappia evitare ritardi, contenere i costi, scongiurare il rischio corruzione – prosegue -. Investimenti pubblici che – nel caso dell'Italia dove svolge un ruolo determinante la Cassa Depositi e Prestiti – devono privilegiare la finalità industriale. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – I fondi Next Generation EU, che ammontano a circa 209 miliardi di euro, rappresentano “una incredibile occasione, da cogliere con interventi, misure e progetti che realmente possano riattivare l'economia del nostro paese”. Lo scrive in un intervento sul Corriere della Sera Massimo, General Manager Corporate and Finance del gruppo Webuild.“In questo senso il Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale ribadisce l'importanza degli investimenti pubblici per la ripresa post-Covid, da rilanciare però con un approccio manageriale, che sappia evitare ritardi, contenere i costi, scongiurare il rischio corruzione – prosegue -. Investimenti pubblici che – nel caso dell'Italia dove svolge un ruolo determinante la Cassa Depositi e Prestiti – devono privilegiare la finalità industriale. Un ...

M5S_Europa : La #Lega, isolata in #UE e in calo di consensi, mente sul #RecoveryFund. Il 23 luglio, quando @Europarl_IT ha vota… - DantiNicola : Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana… - NicolaPorro : Soldi europei, questua femminista e un #Conte in vena di promesse impossibili. Il Ruggito del giovedì di… - MarioPolese : RT @DantiNicola: Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana e molt… - Flavr7 : RT @CCFCattaneo: 'Il Recovery Fund non piace a nessuno, non è affatto certo che parta, la dimensione è risibile: è in effetti uno strumento… -