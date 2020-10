Real Madrid, Zidane snobba Mbappé e Haaland: «Il mercato è finito» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cadice Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cadice. CONDIZIONE – «Veniamo da tanti giorni senza i nazionali, ma ci sentiamo preparati. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi e so che sarò giudicato in ogni partita, ormai sono 20 anni che sono qui al Real Madrid. Mi godrò questo incarico fino all’ultimo giorno, allenare questa squadra per me è prima di tutto una grande responsabilità». MBAPPÈ E Haaland – «Ci sono sempre tanti rumors, Mbappé è un calciatore del PSG e il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Zinedine, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cadice Zinedine, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cadice. CONDIZIONE – «Veniamo da tanti giorni senza i nazionali, ma ci sentiamo preparati. Vogliamo fare le cose nel migliore dei modi e so che sarò giudicato in ogni partita, ormai sono 20 anni che sono qui al. Mi godrò questo incarico fino all’ultimo giorno, allenare questa squadra per me è prima di tutto una grande responsabilità». MBAPPÈ E– «Ci sono sempre tanti rumors, Mbappé è un calciatore del PSG e il ...

