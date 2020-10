Rapinarono cinque giovani a Marina di Ascea | arrestati due napoletani

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto due pregiudicati residenti nel napoletano i quali, lo scorso mese di luglio, adi, avevano rapinato 5 minorenni in spiaggia, terrorizzandoli sotto la minaccia di estrarre una pistola e portando loro via i telefoni cellulari e il denaro contante che avevano con sé. Un fatto che aveva suscitato rabbia e paura in tanti genitori della comunità cilentana, da considerarsi gravissimo soprattutto per le modalità con cui era stato posto in essere: facile far venire meno l’autodeterminazione dellessime vittime, poco più che bambini, che si ritrovano in tarda serata in spiaggia per godersi finalmente un po’ di meritata spensieratezza dopo il lockdown, e nei confronti dei quali grande ...