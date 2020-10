Rai, grave lutto: l’addio al volto noto della Tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Antonella Clerici su Instagram scrive il suo addio a suor Stella Okadar. La suora francescana protagonista de La Prova del Cuoco è scomparsa in questi giorni, lasciando un enorme vuoto nella vita di chi l’aveva conosciuta e amata. Fra loro Antonella Clerici, che l’aveva incontrata grazie a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e l’aveva voluta nella sua trasmissione culinaria. Nello show di Rai Uno, suor Stella Okadar presentava uno spazio insieme ad Andrea Mainardi intitolato Il diavolo e l’acqua santa. Antonella Clerici ha voluto ricordare la suora con un post pubblicato su Instagram: “È un periodo davvero terribile – ha scritto -. Ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso. Era troppo forte, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Antonella Clerici su Instagram scrive il suo addio a suor Stella Okadar. La suora francescana protagonista de La Prova del Cuoco &e; scomparsa in questi giorni, lasciando un enorme vuoto nella vita di chi l’aveva conosciuta e amata. Fra loro Antonella Clerici, che l’aveva incontrata grazie a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e l’aveva voluta nella sua trasmissione culinaria. Nello show di Rai Uno, suor Stella Okadar presentava uno spazio insieme ad Andrea Mainardi intitolato Il diavolo e l’acqua santa. Antonella Clerici ha voluto ricordare la suora con un post pubblicato su Instagram: “&E; un periodo davvero terribile – ha scritto -. Ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso. Era troppo forte, ...

alexlomb13 : RT @valeriafedeli: La rinuncia ai diritti web per #Tokyo21 è un grave errore e una perdita per la #Rai. Significa escludere chi non potrà s… - PetrazzuoloF : RT @valeriafedeli: La rinuncia ai diritti web per #Tokyo21 è un grave errore e una perdita per la #Rai. Significa escludere chi non potrà s… - davide8728 : RT @valeriafedeli: La rinuncia ai diritti web per #Tokyo21 è un grave errore e una perdita per la #Rai. Significa escludere chi non potrà s… - VirgilioZanni : RT @valeriafedeli: La rinuncia ai diritti web per #Tokyo21 è un grave errore e una perdita per la #Rai. Significa escludere chi non potrà s… - SenatoriPD : RT @valeriafedeli: La rinuncia ai diritti web per #Tokyo21 è un grave errore e una perdita per la #Rai. Significa escludere chi non potrà s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai grave Champions, Usigrai: «Grave se la Rai non ha presentato offerte Calcio e Finanza Mare fuori, una luce dal buio del carcere

In onda dal 23 settembre su Rai 2 "Mare fuori" con protagonista Carolina Crescentini propone barlumi di luce e di speranza anche ambientata in un istituto di pena minorile. La fiction in 12 puntate ru ...

ISRAELE-LIBANO/ Dialogo sui giacimenti di gas con l’ombra di Hezbollah e dell’Iran

Nonostante non esista un trattato di pace fra Israele e Libano dop la guerra degli anni 80, i due paesi hanno dat vita a un dialogo ...

In onda dal 23 settembre su Rai 2 "Mare fuori" con protagonista Carolina Crescentini propone barlumi di luce e di speranza anche ambientata in un istituto di pena minorile. La fiction in 12 puntate ru ...Nonostante non esista un trattato di pace fra Israele e Libano dop la guerra degli anni 80, i due paesi hanno dat vita a un dialogo ...