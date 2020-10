Ragazzino uccide gatto, sit-in degli animalisti: “Episodio deplorevole” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Ragazzino uccide un gatto prendendolo a calci, il tutto ripreso in un video postato su Tik Tok: monta la polemica tra gli animalisti. Per la giornata del 24 ottobre prossimo “Mondo Animali” ha organizzato una manifestazione di protesta per “un gesto infame”. Appuntamento alle ore 15 nella frazione di Cittadella a Casoria, nel luogo dove è avvenuto il dispiacevole episodio. A prendere le distanze dal 13enne – già rintracciato e denunciato – è anche il primo cittadino di Casoria, Raffaele Bene. “Esprimo – spiega – profonda condanna per un gesto di violenza gratuita che non fa onore ad una comunità cittadina civile come la nostra. Fin da quando sono state diffuse in rete le immagini ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) –unprendendolo a calci, il tutto ripreso in un video postato su Tik Tok: monta la polemica tra gli. Per la giornata del 24 ottobre prossimo “Mondo Animali” ha organizzato una manifestazione di protesta per “un gesto infame”. Appuntamento alle ore 15 nella frazione di Cittadella a Casoria, nel luogo dove è avvenuto il dispiacevole episodio. A prendere le distanze dal 13enne – già rintracciato e denunciato – è anche il primo cittadino di Casoria, Raffaele Bene. “Esprimo – spiega – profonda condanna per un gesto di violenza gratuita che non fa onore ad una comunità cittadina civile come la nostra. Fin da quando sono state diffuse in rete le immagini ...

