Qualcuno Deve Morire: i gay nella Spagna franchista nel nuovo dramma di Netflix (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alejandro Speitzer ed Ester Exposito La condizione omosessuale durante la dittatura franchista degli anni ‘50 è il fulcro di Qualcuno Deve Morire, la miniserie tv di Manolo Caro, già autore de La Casa de las Flores, rilasciata oggi da Netflix. nella produzione, suddivisa in 3 episodi della durata di 50 minuti, il pubblico vedrà infatti al centro della scena il giovane Gabino Falcon (Alejandro Speitzer) che, di ritorno in Spagna dopo 10 anni passati in Messico, sconvolgerà la sua vita familiare, basata sul buon nome e sulle apparenze, per via del rapporto “non convenzionale” instaurato con il ballerino Lazaro (Isaac Hernandez). La vicenda darà inizio ad una serie di avvenimenti cupi e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alejandro Speitzer ed Ester Exposito La condizione omosessuale durante la dittaturadegli anni ‘50 è il fulcro di, la miniserie tv di Manolo Caro, già autore de La Casa de las Flores, rilasciata oggi daproduzione, suddivisa in 3 episodi della durata di 50 minuti, il pubblico vedrà infatti al centro della scena il giovane Gabino Falcon (Alejandro Speitzer) che, di ritorno indopo 10 anni passati in Messico, sconvolgerà la sua vita familiare, basata sul buon nome e sulle apparenze, per via del rapporto “non convenzionale” instaurato con il ballerino Lazaro (Isaac Hernandez). La vicenda darà inizio ad una serie di avvenimenti cupi e ...

