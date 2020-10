Prof chiama “supergnocca” una studentessa durante l’esame, tradito dalla piattaforma on line (Di venerdì 16 ottobre 2020) “C’è una supergnocca qui”. Un docente di Odontoiatria dell’Università di Bari, Roberto Cortelazzi, rischia la diffida per le ripetute offese da lui pronunciate durante un esame su una piattaforma telematica. Per tutto il tempo il docente ha utilizzato termini, diciamo così, poco accademici, sessisti, offese e insulti. Le sue parole però sono state registrate da diversi studenti che hanno subito scritto al rettore dell’Università per denunciare l’accaduto, come riportato dalla Repubblica Bari. Il docente pensando di essere in sicurezza, inascoltato, ha parlato rivelando una modalità veramente inappropriata e fuori da ogni giustificazione visto il ruolo da lui ricoperto. Non pensando di essere ascoltato, si è rivolto al suo assistente dicendo: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) “C’è una supergnocca qui”. Un docente di Odontoiatria dell’Università di Bari, Roberto Cortelazzi, rischia la diffida per le ripetute offese da lui pronunciateun esame su unatelematica. Per tutto il tempo il docente ha utilizzato termini, diciamo così, poco accademici, sessisti, offese e insulti. Le sue parole però sono state registrate da diversi studenti che hanno subito scritto al rettore dell’Università per denunciare l’accaduto, come riportatoRepubblica Bari. Il docente pensando di essere in sicurezza, inascoltato, ha parlato rivelando una modalità veramente inappropriata e fuori da ogni giustificazione visto il ruolo da lui ricoperto. Non pensando di essere ascoltato, si è rivolto al suo assistente dicendo: ...

