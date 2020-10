Problemi FIFA Ultimate Team al 16 ottobre | rinviato inizio della Weekend League | le nuove date

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A distanza di una settimana dall’uscita “totale” di21, con la standard edition, persi comincia a fare sul serio. La modalità del titolo di Electronic Arts è stata letteralmente presa d’assalto i fan, che si sono subito messi a macinare ore e ore di gioco. La speranza è chiaramente quella di veder spuntare dai pacchetti uno dei volti noti del panorama calcistico mondiale. Calciatori da poter rivendere per far cassa, o da schierare in campo per potenziare la propria formazione e ambire a risultati sempre migliori. E ladi, ancor più di Rivals e Squad Battles, rappresenta il banco di prova ideale per avere un’idea di ...