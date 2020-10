Pregliasco | “Va ridotta la vita sociale | bisogna chiudere i bar presto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) I casi di Covid arrivati nelle ultime 24 ore a oltre 10mila “evidenziano l’inizio di una seconda ondata. Siamo in un momento critico, il rischio è la crescita esponenziale” dei contagi. Lo sottolinea il virologo Fabrizio, dell’Università degli studi di Milano: “Sono necessari interventi seri e condivisi per tentare di mitigare la tendenza”, spiega all’Adnkronos Salute. Per il virologo, la “scuola e il lavoro vanno difesi, tralasciando il resto. Con il distinguo di lezioni in presenza per i più piccoli e didattica a distanza per gli studenti più grandi e gli universitari”. Per il resto, “valae le attività non necessarie. Suggerirei la chiusura dei bar presto”.