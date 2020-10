Portale Talenti | una singolarità nella politica italiana per l’acquisizione talenti

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Le persone che entreranno in questa squadra dovranno avere tre caratteristiche: onestà, trasparenza e competenza.” È esattamente a queste parole di Gianroberto Casaleggio che si ispira la nascita e la gestione deldei, un’esclusiva assoluta del MoVimento 5 Stelle nel panorama politico. Il servizio, ospitato da Rousseau, è attualmente a disposizione dei Gruppi Parlamentari per la ricerca e la selezione di professionisti qualificati che intendano mettere le proprie capacità a disposizione del MoVimento 5 Stelle. Da un punto di vista informatico, ildeiè un ATS (Applicant Tracking System), un sistema gestionale integrato, concepito per pubblicare annunci professionali, gestire le candidature con criteri ...

MANCANZA DI “TALENTI” – VI RICORDATE DEL PORTALE DI ROUSSEAU “TALENTI” PER LE CANDIDATURE ALLE AZIENDE DI STATO? L’IDEA ERA STATA SCARTATA IN PRIMAVERA PER L’OPPOSIZIONE DEL QUIRINALE, MA ORA RICICCIA ...ROMA. Vuoi guidare una grande azienda di Stato o un’autorità indipendente? Candidati su Talenti, il portale di Rousseau dedicato alle nomine. L’idea - scartata già in primavera per la rivolta dei ...