Pisa, ragazze aggredite per un “no” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il fatto è accaduto vicino Piazza dei Cavalieri (Pisa) verso le due di notte. Ha far scattare l’aggressore è stata la risposta negativa delle ragazze all’invito a uscire. Sul volto delle giovani i segni della spaventosa nottata. Piazza dei Cavalieri – Photo Credits: web Un mondo pericoloso per le ragazze? Ce lo insegnano fin da piccole: il mondo è un posto pericoloso. Si potrebbe dire che l’obiettivo di ogni donna è staccarsi dal senso di paura che le viene instillato fin dalla tenera età. Siamo fin troppo sicure che le battaglie ideologiche nel corso dei decenni abbiamo portato a un miglioramento. Ed è vero, è così. Ma quando avvengono fatti simili torna quel sentimento sgradevole di insicurezza, di paura ad affacciarsi nell’ordinaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il fatto è accaduto vicino Piazza dei Cavalieri () verso le due di notte. Ha far scattare l’aggressore è stata la risposta negativa delleall’invito a uscire. Sul volto delle giovani i segni della spaventosa nottata. Piazza dei Cavalieri – Photo Credits: web Un mondo pericoloso per le? Ce lo insegnano fin da piccole: il mondo è un posto pericoloso. Si potrebbe dire che l’obiettivo di ogni donna è staccarsi dal senso di paura che le viene instillato fin dalla tenera età. Siamo fin troppo sicure che le battaglie ideologiche nel corso dei decenni abbiamo portato a un miglioramento. Ed è vero, è così. Ma quando avvengono fatti simili torna quel sentimento sgradevole di insicurezza, di paura ad affacciarsi nell’ordinaria ...

MarcoilGiallino : RT @Agenzia_Dire: L’invito di Morgante della @ScuolaSantAnna alle ragazze è un inno al coraggio: 'Credete in voi stesse e nei vostri sogni… - ScuolaSantAnna : RT @Agenzia_Dire: L’invito di Morgante della @ScuolaSantAnna alle ragazze è un inno al coraggio: 'Credete in voi stesse e nei vostri sogni… - Agenzia_Dire : L’invito di Morgante della @ScuolaSantAnna alle ragazze è un inno al coraggio: 'Credete in voi stesse e nei vostri… - bafius11 : Il re è nudo. Dinanzi ai problemi sul tema della sicurezza, il sindaco leghista #Conti dichiara la sua incapacità n… - OnGiada : RT @ipofisi: A Pisa delle ragazze sono state aggredite soltanto perché si sono rifiutate di andare a bere con dei ragazzi. Non commento nem… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa ragazze Pisa, ragazze aggredite per un "no" Metropolitan Magazine Italia Samsung Innovation Camp per l'Università di Pisa: premiati i project work da Saint-Gobain Glass, Tuscany Leather, Prose e Pacini Editore

Ieri, presso la Sala Congressi dell’Unione Industriale Pisana, si è tenuta la cerimonia di chiusura della terza edizione di Samsung Innovation Camp per ...

Ragazze aggredite, è scontro fra Pd e Lega

I dem accusano la giunta Conti: "Solo slogan, un fallimento". La maggioranza: "Situazione ereditata da loro. Ecco cosa abbiamo fatto" ...

Ieri, presso la Sala Congressi dell’Unione Industriale Pisana, si è tenuta la cerimonia di chiusura della terza edizione di Samsung Innovation Camp per ...I dem accusano la giunta Conti: "Solo slogan, un fallimento". La maggioranza: "Situazione ereditata da loro. Ecco cosa abbiamo fatto" ...