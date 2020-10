Pic-nic ecologico sui bastioni di Palmanova. Domenica 18 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pulisci, scopri, esplora, divertiti. Questo il motto che l’Associazione Amici dei bastioni, assieme al Comune di Palmanova e al Forum Giovani, ha scelto per raccontare il pic-nic ecologico sui bastioni che questa Domenica, 18 ottobre, dalle 10 in poi, animerà la città stellata. Sarà anche l’occasione, per i più piccoli, di provare la nuova caccia al tesoro tra le gallerie del rivellino accompagnati dalle nuovissime audioguide a loro dedicate. “Abbiamo voluto pensare anche ai bambini, dedicando loro un modo diverso di vivere un bene storico. Le misteriose gallerie del rivellino diventano infatti lo scenario per la ricerca di indizi e la risposta a domande sulla storia di Palmanova, alla ricerca della giusta ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pulisci, scopri, esplora, divertiti. Questo il motto che l’Associazione Amici dei, assieme al Comune die al Forum Giovani, ha scelto per raccontare il pic-nicsuiche questa, 18, dalle 10 in poi, animerà la città stellata. Sarà anche l’occasione, per i più piccoli, di provare la nuova caccia al tesoro tra le gallerie del rivellino accompagnati dalle nuovissime audioguide a loro dedicate. “Abbiamo voluto pensare anche ai bambini, dedicando loro un modo diverso di vivere un bene storico. Le misteriose gallerie del rivellino diventano infatti lo scenario per la ricerca di indizi e la risposta a domande sulla storia di, alla ricerca della giusta ...

alexistitolare : Sanchez infortunato di nuovo? Cuadrado ma perché non vai a fare un pic nic in un campo minato? - sftyvungi : vaod a periodi in questo periodo ho voglia di passare una giornata a fare pic nic - Kuoroo_ : Fare un pic nic in un parco per poi andare in un museo a guardare e commentare le opere insieme,,,,,, tenendoci per… - peppe844 : @Comune_Bastione Giusto ieri ci sono.. Per un Pic nic - justicefreedomQ : MA QUANDO DEVONO ABOLIRE IL BOLLO AUTO? LA GENTE NON HA DA MANGIARE! SECONDO LORO LE PERSONE CHE NON POSSONO PAGARE… -

Ultime Notizie dalla rete : Pic nic Pic-nic ecologico sui bastioni di Palmanova. Domenica 18 ottobre Udine20 2020 Pic-nic ecologico sui bastioni di Palmanova. Domenica 18 ottobre

Pulisci, scopri, esplora, divertiti. Questo il motto che l’Associazione Amici dei Bastioni, assieme al Comune di Palmanova e al Forum Giovani, ha scelto per raccontare il pic-nic ecologico sui ...

Ambiente, disabilità, giovani e sport: le iniziative dei Lions e dei Leo

TORINO. Sabato 17 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.30, i Lions ed i Leo del Distretto 108-Ia1 saranno ai giardini Ginzburg di corso Moncalieri 20 a Torino per una giornata dedicata all'ambiente e allo ...

Pulisci, scopri, esplora, divertiti. Questo il motto che l’Associazione Amici dei Bastioni, assieme al Comune di Palmanova e al Forum Giovani, ha scelto per raccontare il pic-nic ecologico sui ...TORINO. Sabato 17 ottobre, dalle ore 9.30 alle 17.30, i Lions ed i Leo del Distretto 108-Ia1 saranno ai giardini Ginzburg di corso Moncalieri 20 a Torino per una giornata dedicata all'ambiente e allo ...