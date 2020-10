Pesce spada con mercurio | il Ministero della Salute dispone il ritiro INFO&DETTAGLI

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’avviso è stato pubblicato sul sito del. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa il lotto 200-7297598 dei tranci disurgelato a marchio “Acquario“, venduto in cartone da 6,40 chilogrammi con scadenza minima del 27.01.2022 ma prodotto in Portogallo nello stabilimento di Av Fwerreira De Castro n 73 Guidoes 4745 – 251 Trofa. Il prodotto è commercializzato in Italia dall’azienda Acquario Alimenti Surgelati di Petrucci Paolo e Maurizio,Ciampino Via Lucrezia Romana, 89. Il motivo del richiamo, una concentrazione disopra i limiti consentiti. Se vi imbattete nel cartone, no consumate il prodotto e riportatelo al punto vendita. Il...

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di trance di pesce spada surgelato a marchio Acquario per la presenza di mercurio rilevata durante le analisi in autocontrollo.