Perchè mettere l'aglio nel water: ecco il motivo, incredibile (Di venerdì 16 ottobre 2020) Igienizzare il bagno è un'operazione di grande importanza. Farla implica l'attenione a diversi aspetti, come per esempio la pulizia del wc. Se sei qui, significa che vuoi scoprire perché mettere l'aglio nel water (molto probabilmente te l'hanno consigliato). Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare la risposta. Aglio nel wc: gli effetti positivi Sono diversi gli effetti positivi che derivano dal mettere l'aglio nel water. Non dimentichiamo che questo elemento d'arredo del bagno è un vero e proprio covo di batter, alcuni dei quali patogeni. Eliminarli totalmente è impossibile e pensare di riuscirci è un'illusione. Quello che si può fare è limitarne fortemente la presenza. Come riuscirci? Con i prodotti di pulizia ...

