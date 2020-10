Perché Franceska Pepe è assente al GF Vip? “Non sarà nemmeno da Barbara d’Urso” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Franceska Pepe stasera assente al GF Vip, perché? Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini in apertura di nuova puntata giustificando l’assenza della modella per via di un mal di schiena che l’avrebbe massa KO. In realtà le ragioni potrebbero essere altre, almeno stando a quanto emerso da un dettagliato articolo di Gabriele Parpiglia per Giornalettismo... L'articolo Perché Franceska Pepe è assente al GF Vip? “Non sarà nemmeno da Barbara d’Urso” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 ottobre 2020)staseraal GF, perché? Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini in apertura di nuova puntata giustificando l’assenza della modella per via di un mal di schiena che l’avrebbe massa KO. In realtà le ragioni potrebbero essere altre, almeno stando a quanto emerso da un dettagliato articolo di Gabriele Parpiglia per Giornalettismo... L'articolo Perchéal GF? “Non saràdad’Urso” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

