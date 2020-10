Pentagono | il rischio di contrarre il Coronavirus a bordo di un aereo è “molto basso”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo uno studio diffuso dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ildiildi uncivile è “molto basso” se la maggioranza dei passeggeri indossa la mascherina sanitaria. Grazie ai sistemi di filtraggio e di ventilazione, il 99,99% delle microparticelle rilasciate nell’aria da un soggetto infetto ma che indossa una maschera sono neutralizzate anel giro di 6 minuti. Se capita di essere seduti accanto a un passeggero contagiato, le particelle del virus saranno disperse al 99,7% in quest’arco temporale, con una rapidità maggiore di 15 volte rispetto a quanto risulterebbe in un appartamento, e 5 o 6 volte rispetto a un moderno ospedale. Secondo lo studio risulta quindi “assai ...

New York, 16 ott 01:22 - (Agenzia Nova) - Il rischio di contrarre il Covid-19 è molto basso quando si viaggia a bordo di un grande aereo commerciale se la maggior parte delle persone indossano la ...