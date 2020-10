Pensioni novembre 2020 pagamento anticipato: cosa sapere (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manca ancora l’ufficialità ma, a quanto pare, anche il mese di novembre vedrà il pagamento anticipato delle Pensioni da parte dell’INPS. Questo nel tentativo di evitare pericolosi assembramenti alle poste da parte dei titolari di pensione. Se il pagamento anticipato delle Pensioni di novembre 2020 fosse confermato, già dalla fine di questo mese ci si potrebbe dunque recare in Posta per il ritiro di quanto dovuto. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili al riguardo. Come dicevamo, manca ancora l’ufficialità ma la cosa sembra certa: così come per il mese scorso, anche a novembre sarà previsto il pagamento in anticipo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manca ancora l’ufficialità ma, a quanto pare, anche il mese divedrà ildelleda parte dell’INPS. Questo nel tentativo di evitare pericolosi assembramenti alle poste da parte dei titolari di pensione. Se ildelledifosse confermato, già dalla fine di questo mese ci si potrebbe dunque recare in Posta per il ritiro di quanto dovuto. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili al riguardo. Come dicevamo, manca ancora l’ufficialità ma lasembra certa: così come per il mese scorso, anche asarà previsto ilin anticipo ...

Come dicevamo, manca ancora l’ufficialità ma la cosa sembra certa: così come per il mese scorso, anche a novembre sarà previsto il pagamento in anticipo della pensione. I titolari di libretto di ...

Aumenti di pensioni e salari nel 2021, nonostante la crisi

Si è concluso l’ultimo incontro del Governo con la missione del FMI ed ora è certo che nel 2021 ci sarà un aumento di stipendi e pensioni. Mezzo milione di cittadini impiegati nel settore pubblico e c ...

