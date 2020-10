Pelagotti: “Boscaglia allenatore top, le pressioni sono tante. Girone C? Siamo pronti ad ostacolare il Bari” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parola ad Alberto Pelagotti.Il numero uno del Palermo, intervistato ai microfoni di 'Trm' nel corso della trasmissione 'Siamo Aquile', è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine siciliana, reduce dalla sconfitta maturata domenica pomeriggio contro l'Avellino fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo; l'esperto estremo difensore ex Empoli, infatti, si è espresso anche sugli obiettivi dei rosanero in vista dei prossimi impegni ufficiali.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Le pressioni sono tante come lo scorso anno, inoltre quest’anno anche senza obbligo di vincere c’è la voglia di farlo, quindi cambia poco. Boscaglia? Il nostro allenatore è di categoria superiore e sa come affrontare queste ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parola ad Alberto.Il numero uno del Palermo, intervistato ai microfoni di 'Trm' nel corso della trasmissione 'Aquile', è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine siciliana, reduce dalla sconfitta maturata domenica pomeriggio contro l'Avellino fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo; l'esperto estremo difensore ex Empoli, infatti, si è espresso anche sugli obiettivi dei rosanero in vista dei prossimi impegni ufficiali.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Lecome lo scorso anno, inoltre quest’anno anche senza obbligo di vincere c’è la voglia di farlo, quindi cambia poco. Boscaglia? Il nostroè di categoria superiore e sa come affrontare queste ...

