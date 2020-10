Pelagotti: “Avvio deludente, ma non scoraggiamoci. Vogliamo vincere il campionato, ho un messaggio per i tifosi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parola ad Alberto Pelagotti.Il numero uno del Palermo, intervistato ai microfoni di 'Trm' nel corso della trasmissione 'Siamo Aquile', è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine siciliana, reduce dalla sconfitta maturata domenica pomeriggio contro l'Avellino fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo; l'esperto estremo difensore ex Empoli, infatti, si è espresso anche sugli obiettivi dei rosanero in vista dei prossimi impegni ufficiali.Di seguito, le sue dichiarazioni.“A Terni abbiamo offerto una bella presentazione, io personalmente ho fatto anche qualche bell'intervento ma siamo qui per questo: è andata bene e sono contento così. Non siamo partiti benissimo, è vero, ma ciò non vuol dire niente. La squadra deve rodare in maniera perfetta, spero già dalla prossima ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parola ad Alberto.Il numero uno del Palermo, intervistato ai microfoni di 'Trm' nel corso della trasmissione 'Siamo Aquile', è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine siciliana, reduce dalla sconfitta maturata domenica pomeriggio contro l'Avellino fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo; l'esperto estremo difensore ex Empoli, infatti, si è espresso anche sugli obiettivi dei rosanero in vista dei prossimi impegni ufficiali.Di seguito, le sue dichiarazioni.“A Terni abbiamo offerto una bella presentazione, io personalmente ho fatto anche qualche bell'intervento ma siamo qui per questo: è andata bene e sono contento così. Non siamo partiti benissimo, è vero, ma ciò non vuol dire niente. La squadra deve rodare in maniera perfetta, spero già dalla prossima ...

