Pedofilia | l’ex segretario di Papa Giovanni Paolo II accusato di insabbiamenti

Roma, 16 ott – I numerosi casi di Pedofilia all'interno della Chiesa cattolica non sono meramente uno scandalo, sono un cumulo di schifosi crimini a lungo colpevolmente taciuti anche tra le alte sfere del Vaticano. Prova ne sono il continuo spuntare di vicende insabbiate e l'emergere di fatti orrendi con protagonisti sacerdoti, vescovi, porporati. L'ultima pesante accusata è arrivata nelle ultime ore nei confronti del cardinale Stanislaw Dziwsiz, storico segretario di Papa Giovanni Paolo II, che secondo una vittima di abusi, Janus Szymik, avrebbe coperto un'impressionante serie di molestie sessuali. La vittima in questione ha detto di aver scritto più volte al cardinale nel 2012, periodo in cui Dziwsiz era titolare della diocesi di Cracovia, proprio per ...

