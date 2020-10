Pd Municipio XV | ringraziamo Regione Lazio e Asl per nuovo drive-in

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – “la Asl e laper aver ascoltato le nostre richieste e avviato nel nostro territorio una nuova postazione-in a Tor di Quinto (parcheggio via del Baiardo, direzione Flaminia) dimostrando sensibilita’ e capacita’ organizzativa.” “Speriamo che questa scelta aiuti a sopperire al disagio legato all’afflusso di auto presso il-in allestito presso l’ospedale Sant’Andrea a Labaro: sono state settimane impegnative per i sanitari, che, ma anche per i residenti e la polizia locale impegnata – in carenza di personale – a dirimere il traffico e la sosta delle auto.” “È evidente che il ringraziamento allae alle autorita’ sanitarie ...