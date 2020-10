Parma | anche Inglese ko Liverani nei guai

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilha fatto il punto sulle condizioni dei suoi calciatori, pubblicando un report per fotografare la situazione. «Botond Balogh, Gervinho, Juraj Kucka, Jasmin Kurtic, Hans Nicolussi Caviglia e Simon Sohm sono in questi giorni rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, si sono allenati regolarmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Andreas Cornelius, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati. Indisponibili Juan Francisco Brunetta, Jacopo Dezi, Robertoe Lautaro Rodrigo Valenti». In tutto sono pertanto otto i calciatori su cui il tecnicopotrebbe non poter fare affidamento nel prossimo match. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.