Paolo Mengoli, il dramma a Storie Italiane (Di venerdì 16 ottobre 2020) Paolo Mengoli, ospite a Storie Italiane su Rai1, ha fatto una rivelazione inaspettata che ha sconvolto la conduttrice Eleonora Daniele. Ospite in studio da Eleonora Daniele, il cantante bolognese, Paolo Mengoli, ha esaudito con una rivelazione del tutto inaspettata dichiarando di non essere il padre naturale di sua figlia. “Dopo quasi venticinque anni ho scoperto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020), ospite asu Rai1, ha fatto una rivelazione inaspettata che ha sconvolto la conduttrice Eleonora Daniele. Ospite in studio da Eleonora Daniele, il cantante bolognese,, ha esaudito con una rivelazione del tutto inaspettata dichiarando di non essere il padre naturale di sua figlia. “Dopo quasi venticinque anni ho scoperto … L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Paolo Mengoli choc a Storie Italiane: “Non sono il padre di mia figlia” - infoitcultura : Paolo Mengoli “Credevo fosse mia figlia” | Tragico risvolto - infoitcultura : Paolo Mengoli, il suo dramma a Storie Italiane: «Ho scoperto di non essere il padre naturale di mia figlia». Eleono… - infoitcultura : Paolo Mengoli, il dramma a Storie Italiane: «Ho scoperto di non essere il padre naturale di mia figlia» - leggoit : Paolo Mengoli, il suo dramma a #storieitaliane: «Ho scoperto di non essere il padre naturale di mia figlia». #el.… -