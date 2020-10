Pamela, Oseghale senza ritegno: si gioca la carta del razzismo. “Non giudicatemi per il colore della pelle” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il rapporto sessuale? Consensuale. La droga? Ha fatto tutta da sola. Il momento della morte? Lui non era presente. Sì, c’è stato il “piccolo dettaglio” della dissezione del corpo, ma solo perché era “scioccato e confuso”. Innocent Oseghale ha fornito la sua versione dei fatti nel corso dell’udienza in Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio di Pamela Mastropietro. E sembra quasi che la vittima sia lui. Vittima delle circostanze, se non altro. E, va da sé, del razzismo. “Non giudicatemi per il colore della pelle”, è stata la conclusione del suo intervento, più volte annunciato e più volte rimandato, fino a questa udienza decisiva dopo la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il rapporto sessuale? Consensuale. La droga? Ha fatto tutta da sola. Il momentomorte? Lui non era presente. Sì, c’è stato il “piccolo dettaglio”dissezione del corpo, ma solo perché era “scioccato e confuso”. Innocentha fornito la sua versione dei fatti nel corso dell’udienza in Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio diMastropietro. E sembra quasi che la vittima sia lui. Vittima delle circostanze, se non altro. E, va da sé, del. “Nonper ilpelle”, è stata la conclusione del suo intervento, più volte annunciato e più volte rimandato, fino a questa udienza decisiva dopo la ...

