Pamela Mastropietro, la sentenza alle 19: Oseghale chiede scusa alla famiglia. La mamma: 'Se le può tenere' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Potrebbe essere oggi il giorno della sentenza per l'omicidio di Pamela Mastropietro , la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata, in un appartamento in via Spalato 124, dopo ...

