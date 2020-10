Pallanuoto | Echenique positivo | Pro Recco in isolamento Altri quattro positivi al Brescia

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Covid continua a mietere contagi anche nel mondo della: Gonzaloal Coronavirus, quindi la Prova infiduciario, intanto anche al, oltre a Marco Del Lungo, non ancora negativizzatosi dopo due settimane, emergono altretà. Si tratta di Matteo Gianazza, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce. Conteggiando anche Edoardo Di Somma, Christian Presciutti e Niccolò Gitto, sono al momento otto ini contagiati, anche se gli ultimi tre sono in attesa del tampone di controllo. Questa la nota stampa dei liguri: “La Procomunica che in seguito alla comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19, il giocatore ...