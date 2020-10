Palermo | 28enne spara e uccide l’ex della fidanzata per gelosia | “Non si rassegnava al fatto che lo avesse lasciato per stare con me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Stavano litigando perché Michele Mulè, 28 anni, era convinto che Benedetto Ferrara, l’exsua nuova, la importunasse. Durante la lite Mulè ha estratto un pistola e ha esploso tre colpi calibro 38 contro il 26enne che è morto sul colpo: i proiettili in testa e al torace sono stati fatali. Il delitto è avvenuto nella serata di giovedì 15 ottobre in piazza Marconi, a Camporeale (), a due passi dalla chiesa e davanti a qualche decina di giovani. Mulé ha confessato il crimine e si è consegnato ai carabinieri. Accusato in passato per furto e danneggiamento, secondo gli investigatori ha agito per. Una volta visto a terra Ferrara, Mulè è salito in auto ed è fuggito in un casolare in campagna, da dove ha chiamato i ...