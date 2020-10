Pago nel cast dell’Isola dei Famosi 2021? Parla lui: “Sarebbe una bella avventura” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pago parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Ecco cosa ha rivelato il cantante Pago torna a far Parlare ancora una volta di sé, negli ultimi giorni si è molto Parlato della sua presunta partecipazione alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Per il cantautore non sarebbe il primo reality, lo scorso anno lo abbiamo visto a Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzata Serena Enardu, ha fatto anche parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Attualmente Pago sta partecipando a Tale e Quale Show, dove sta conquistando non poco successo. In ogni puntata lascia tutti piacevolmente stupiti, si è aggiudicato già alcune vittorie con le sue incredibili ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020)parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei? Ecco cosa ha rivelato il cantantetorna a farre ancora una volta di sé, negli ultimi giorni si è moltoto della sua presunta partecipazione alla nuova edizione dell’Isola dei. Per il cantautore non sarebbe il primo reality, lo scorso anno lo abbiamo visto a Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzata Serena Enardu, ha fatto anche parte deldella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Attualmentesta partecipando a Tale e Quale Show, dove sta conquistando non poco successo. In ogni puntata lascia tutti piacevolmente stupiti, si è aggiudicato già alcune vittorie con le sue incredibili ...

