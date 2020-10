Padoan | da ‘terapeuta’ economico a banchiere E ritorna la barzelletta del conflitto d’interesse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il dolore sta producendo risultati!”. È quanto dichiarava al Wall Street Journal il 29 aprile 2013 Pier Carlo, già vice-segretario generale dell’Ocse, l’organizzazione per il commercio estero, una delle varie agenzie preposte a diffondere il pensiero della globalizzazione finanziaria noto come Washington Consensus: l’ideologia dell’accumulazione per esproprio. Uno dei tanti chierici officianti una sorta di luteranesimo sui generis, per cui la parola “debito” è sinonimo di “peccato”; pervicaci nel gabellare ogni atroce crudeltà per evidenza economica. Come l’applicazione terroristica delle politiche di austerity, a cui il futuro ministro dell’Economia nel governo presieduto da Matteo Renzi si riferiva nella “caritatevole” dichiarazione al quotidiano ...