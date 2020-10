Otto e Mezzo | Lilli Gruber indossa la mascherina in diretta | «Mi raccomando | usatela» – Video

(Di venerdì 16 ottobre 2020)Gesto insolito (in televisione) per. A conclusione della puntata di, ieri sera la giornalista hato unachirurgica invitando i telespettatori ad utilizzarla analogamente. #saluta le telespettatrici e i telespettatori in #: “Mi” #mascherine #covid #coronavirus https://t.co/x9LD1RGp64 — La7 (@La7tv) October 15, 2020 Nel giorno in cui i nuovi contagi erano stati 8.804 e i morti 83, la conduttrice di La7 – che proprio durante la puntata aveva parlato dei ...

Giocare a due in mezzo, invece, non mi è mai stato tanto congeniale ... l'Avellino giocherà in casa l'otto novembre alle 15 contro il Catanzaro mentre tre giorni dopo, ma stavolta alle 20.45, andrà a ...