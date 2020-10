Ospedali in Toscana: una sola persona in visita al malato. Giani firma l’ordinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) «Oggi firmerò un'ordinanza che uniforma sul territorio regionale l'accesso dei visitatori, dei parenti e non, negli Ospedali». Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione, a margine della presentazione dell'edizione 2020 di Jobbando. Il presidente ha aggiunto: «Abbiamo avuto un atteggiamento rigoroso per le Rsa, e abbiamo intensificato le precauzioni per gli Ospedali» Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 ottobre 2020) «Oggi firmerò un'ordinanza che uniforma sul territorio regionale l'accesso deitori, dei parenti e non, negli». Lo ha affermato Eugenio, presidente della Regione, a margine della presentazione dell'edizione 2020 di Jobbando. Il presidente ha aggiunto: «Abbiamo avuto un atteggiamento rigoroso per le Rsa, e abbiamo intensificato le precauzioni per gli

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali Toscana Salgono i contagi in Toscana, gli ospedali limitano le visite dei parenti. Sospensione a Careggi Il Tirreno L’indice di contagio Rt in Toscana è sopra 1. Ed è il record di nuovi casi

L’indice Rt in Toscana: la situazione del contagio Cresce l’indice ... In crescita inoltre i numeri dei ricoverati negli ospedali toscani: 308 le persone nei posti di letto Covid al 16 ottobre (+11,5% ...

Coronavirus a Pistoia, 64 nuovi casi. In Toscana sono 755 venerdì 16 ottobre

Sale a 8.515 il bilancio dei casi di Coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia, di cui 1.436 nella provincia di Pistoia Sono in tutto 64 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella provincia d ...

