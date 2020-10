OrtoGelato – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 ottobre 2020)Via Salvatore Pianell, 45 – 20125Tel. 389/8540037 Sito Internet: www..it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,50/5€, gelato 22€/kg, panna 0,50€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAUn paradiso per gli amanti del gelato con una buona selezione di gusti, tra creme e sorbetti, granite, frullati e semifreddi. L’offerta cambia frequentemente per stuzzicare il palato anche di chi viene qui ogni giorno, come i ragazzi del vicino CPM Music Institut e della scuola elementare Carlo Poerio. I sorbetti alla frutta, tra i quali in estate spiccano il fico e la pesca, sono fatti con ingredienti freschi di stagione. Ma l’alta qualità delle materie prime e la maestria nel saperle trattare, si ritrovano in ogni gusto, dai classici a quelli più insoliti come il ...